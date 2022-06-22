Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında Shkupi ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde ilk sınavına çıkıyor.

FENERBAHÇE: 1 - SHKUPI: 1

(İlk yarı oynanıyor...)

(16' Lincoln | 13' Adetunji)

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Osayi, Gustavo, Crespo, Bruma, İrfan Can, Lincoln, Berisha

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

SHKUPI: Naumovski, Adetunji, Alvarez, Brdarovski, Danfa, Hamidi, Margvelashvili, Queven, Senghor, Sheji, Zlatkov