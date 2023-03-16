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Haberler Futbol Avrupa Ligi CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Sevilla maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Sevilla maçı canlı izle

Fenerbahçe - Sevilla maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Sevilla maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nı lider tamamlayan sarı-lacivertliler direkt olarak 16 turuna kaldı. Son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşen Fenerbahçe mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Kanarya evinde oynadığı karşılaşmadan iyi bir skorla ayrılıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor

Giriş: 16.03.2023 - 20:48 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Sevilla maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Sevilla maçı canlı izle
AA / HABERTURK.COM

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Michael Oliver
SAAT: 20.45
YAYIN: Exxen

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, Valencia, İsmail Yüksek, Zajc, Oosterwolde, Arda Güler, Batshuayi

SEVILLA: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, İspanya temsilcisi Sevilla ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor.

2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

AVRUPA KUPALARINDA 254. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.

KUPA 2'DE 136. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 136. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 135 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 171 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 81 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 80 gol yedi.

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Haberi Hazırlayan : Özer Çak

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