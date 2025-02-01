Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor'u konuk ediyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı lacivertliler; Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Mimovic gibi isimleri renklerine bağladı. Yeni transferlerin Rizespor karşında oynayıp oynamayacağı ise merak edilen konular arasında yer aldı. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Burak Pakkan düdük çalacak. Peki, "Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe- Rizespor maçı muhtemel 11'i...
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Fenerbahçe- Rizespor maçı için geri sayım başladı. Lig'de oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı lacivertliler Rizespor karşısında galip gelip, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma için bekleyiş sürerken, Fenerbahçe- Rizespor mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe- Rizespor maçı 2 Şubat Pazar günü 19.00'da oynanacak.
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FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrfan Can, İsmail, Djiku, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, El Nesyri, Dzeko
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RİZESPOR MUHTEMEL 11
Tarık Çetin, Mocsi, Taha Şahin, Hojer, Alikulov, Akintola, Ghezzal, Papanikolaou, Varesanovic, Ali Sowe, Ibrahim Olawoyin
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TALİSCA RİZESPOR KARŞISINDA OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca'nın Rizespor karşısında yedekte olması bekleniyor. Mourinho'nun Brezilya'lı yıldıza forma şansı vermesi durumunda oyuna sonradan dahil olacak.
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