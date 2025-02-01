Fenerbahçe- Rizespor maçı için geri sayım başladı. Lig'de oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı lacivertliler Rizespor karşısında galip gelip, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma için bekleyiş sürerken, Fenerbahçe- Rizespor mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...