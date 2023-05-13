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Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2 - Galatasaray Petrol Ofisi: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 yendi.

Giriş: 13.05.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2 - Galatasaray Petrol Ofisi: 0
AA

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler, Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Nina, Yaşam Göksu, Ecem Cumert, Fatma Kara Şahinbaş, Cansu Gürel, Coleman, Marcano, Alice ve Kennya ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılılar ise Gamze Nur Yaman, Berna Yeniçeri, Jiayue, Fatma Sare Öztürk, İlayda Civelek, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Bakarandze, Birgül Sadıkoğlu, Kabakaba ve Yağmur Uraz ilk 11'ini tercih etti.

Maçın 2. dakikasında Marcano'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe Petrol Ofisi, 62. dakikada Alice'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

İki maçlı eleme usulüne göre yapılacak eşleşmenin ikinci karşılaşması 20 Mayıs Cumartesi saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.

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