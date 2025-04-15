Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        71
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Beşiktaş
        BJK
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Trabzonspor
        TS
        39
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Bellona Kayserispor
        KYS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet'te Valerie Garnier dönemi sona erdi! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet'te Valerie Garnier dönemi sona erdi!

        Fenerbahçe Opet, başantrenör Valerie Garnier ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:57 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'de Valerie Garnier dönemi sona erdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier ile yollarını ayırdı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1’i namağlup 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Habertürk Anasayfa