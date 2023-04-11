Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, ilk yarısında 1-0 yenik duruma düştüğü müsabakayı 2-1 kazanarak kritik bir üç puan aldı. Sarı-lacivertlilerde galibiyet ateşini fitilleyen Miha Zajc 51. dakikada attığı harika golle maça damgasını vurdu.

Fenerbahçe taraftarının sık sık ilk 11'de görmek istediği Slovenyalı futbolcu yine oyuna sonradan girip maçın kaderini değiştirdi. Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Miha Zajc toplamda 4 gol ve 3 asist yaptı. Peki Fenerbahçe, Zajc'ın etkili olduğu maçlarda kaç galibiyet aldı? Zajc hangi maçlarda oyuna sonradan girip takımına katkı sağladı? İşte Slovenyalı yıldızın bu sezonki portresi...

Fenerbahçe henüz sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile çok zorlu bir maç oynadı. 3-3 biten karşılaşmada oyuna sonradan giren Miha Zajc takımına puanı getiren 3. golde Mergim Berisha'ya asist yaptı. Zajc 26 dakika oynadığı ilk karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

Süper Lig'in 3. haftasında ise mücadeleye 11'de başlayan Zajc, takımının Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol attı. Zajc 62 dakika sahada kalırken mücadeleyi 1 golle tamamladı. Süper Lig'in ilk 4 haftası forma şansı bulan Slovenyalı oyuncu sonrasındaki 6 Süper Lig maçında hiç süre alamadı.