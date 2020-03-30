2006-2007/2007-2008 Diego Lugano-Edu Drecena

Fenerbahçe 100. yılında tarihindeki en gösterişli savunma ikilisini bir araya getirdi desek herhalde yanlış olmaz... O dönem Güney Amerika'nın en iyi savunmacuları arasında yer alan Lugano ve Edu ile savunmaya duvar ören Sarı-Lacivertliler ligde 31 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı olmayı da başardılar. İkilinin bu başarısı ve uyumu bir sonraki sezon takımın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamasında da büyük pay sahibi olmalarına sebep oldu.