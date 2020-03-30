30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
1995-1996/1998-1999 Uche-Jes Högh
Fenerbahçe'nin unutulmaz ikilisi Högh ve Uche, Fenerbahçe tarftarlarının büyük bir kısmının partner diyince hala aklına gelen ilk isimler olmayı başarıyorlar. Birlikte oynadıklar ilk sezonda şampiyonluğa ulaşılmasında büyük pay sahibi olan ikili sayesinde Fenerbahçe o sezon sadece 19 gol yiyerek açık ara ligin en az gol yiyen takımı olmuştur.
2000-2001 Mert Meriç-Zoran Mirkovic
Aslında Mert Meriç'in Türkiye vatandaşlığına geçmeden önceki isminin Misko Mirkovic' olduğunu düşünürsek isimlerden başlayan uyumun Fenerbahçe'ye 4 yıl aradan sonra şampiyonluğu getirdiği söylenebilir. İkilinin göbekte oynadığı Fenerbahçe lig sonunda 39 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu.
2003-2004 Fabio Luciano-Stjepan Tomas
O sezon ligde 82 gol atıp şampiyon olan Fenerbahçe'de ofansif bir oyun anlayışı ortaya koyulurken, stoperde iki yeni transfer büyük bir uyum sağladı ve Fenerbahçe 41 gol yiyerek bu alanda ligin en iyi 2. takımı oldu. Fakat Adanaspor maçında Tomas oyundan alınmasının ardından formasını çıkarıp yere atınca sezon sonunda bu ikili bozuldu.
2004-2005 Fabio Luciano-Servet Çetin
Fenerbahçe'nin stoper ikilisinde Tomas'ın yerini Servet Çetin alsa da sezon sonu senaryo değişmedi. Fenerbahçe yine şampiyon olurken, Sarı-Lacivertliler sadece 24 gol yiyerek bu alanda da zirveye oturdu. İkili ayrıca ligde 7 gol atarak önemli bir ofansif katkı da sağlamış oldular.
2006-2007/2007-2008 Diego Lugano-Edu Drecena
Fenerbahçe 100. yılında tarihindeki en gösterişli savunma ikilisini bir araya getirdi desek herhalde yanlış olmaz... O dönem Güney Amerika'nın en iyi savunmacuları arasında yer alan Lugano ve Edu ile savunmaya duvar ören Sarı-Lacivertliler ligde 31 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı olmayı da başardılar. İkilinin bu başarısı ve uyumu bir sonraki sezon takımın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamasında da büyük pay sahibi olmalarına sebep oldu.
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