Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertliler bu maçın kamp kadrosunu açıklarken; Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür kafilede yer almadı.

Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'ın hafif sakatlıkları nedeniyle; Mert Hakan Yandaş'ın da tedavisinin devam etmesi sebebiyle kamp kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.