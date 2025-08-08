Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten "Aziz Yıldırım" açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten "Aziz Yıldırım" açıklaması!

        Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım için gelen soruya cevap verdi.

        Giriş: 08.08.2025 - 21:36 Güncelleme: 08.08.2025 - 21:36
        Hakan Bilal Kutlualp'ten Aziz Yıldırım açıklaması!
        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, "Aziz Yıldırım adaylığını açıklarsa birleşecek mi, yoksa aday olmaya davam edecek mi?" sorusuna, "Ben şahsi egolarımı bir kenara bıraktım. Herkesin de bırakmasını istiyorum. Fenerbahçe için en hayırlısı en doğrusu neyse o olsun. Hiçbir aday arasında da ayrım yapmadan konuşuyorum. Gerçekten tünelin ucunda ışık görmüyorum. O yüzden her şey olabilir. Yeter ki Fenerbahçe'nin menfaatine olsun." dedi.

        Hakan Bilal Kutlualp, Ankara'da bir otelde taraftarlarla bir araya geldi, soruları yanıtladı.

        Yapacak çok işin olduğunu ama hiç kimsenin tek başına yapamayacağını belirten Kutlualp, "Geldiğimiz yerde artık sihirbazlık da yetmez. Bu camia her anlamda bir araya gelmezse işimiz zor." ifadesini kullandı.

        Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin kurması gerektiğini ifade eden Kutlualp, göreve geldiklerinde altyapıya da önem vereceklerini belirtti.

        Taraftarlarla kulübün arasındaki bağın gelişmesi gerektiğini dile getiren Kutlualp, Fenerbahçe'nin daha da büyümesi için sponsorlukların da önemli olduğuna dikkati çekti.

        Derneklerinden maddi beklentileri olmayacağı aktaran Kutlualp, göreve gelirlerse dijitalleşmeye de önem vereceklerini vurguladı.

        Bir taraftarın "Aziz Yıldırım aday olursa onunla birlikte mi hareket etmek istersiniz yoksa 'Ben sonuna kadar adayım mı?' diyorsunuz" sorusunu Hakan Bilal Kutlualp, şu şekilde yanıtladı:

        "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de önemli bir faktör. Aziz Yıldırım seçime girdiği zaman mutlaka benimle görüşecektir. Çünkü en son beni kendisi tekneye davet etti ve beraber gittik. Fenerbahçe'nin menfaatine neyse odur. Ben şahsi egolarımı bir kenara bıraktım. Herkesin de bırakmasını istiyorum. Fenerbahçe için en hayırlısı, en doğrusu neyse o olsun. Hiçbir aday arasında da ayrım yapmadan konuşuyorum. Gerçekten tünelin ucunda ışık görmüyorum. O yüzden her şey olabilir. Yeter ki Fenerbahçe'nin menfaatine olsun."

        Habertürk Anasayfa