Spor Toto Süper Lig kulüpleri, hisselerini Borsa İstanbul’da işleme koyarken mali açıdan ikinci çeyrek raporlarını açıklamaya başladı.
Fenerbahçe, raporlarını açıklayan takımlar arasında ikinci çeyrekte kâr eden tek takım oldu.
Fenerbahçe’nin, Trabzonspor ve Beşiktaş’ı geride bırakarak 2021/2022 sezonu ikinci çeyrek raporunda 40 milyon Türk Lirası kar açıkladığı belirtildi. Fenerbahçe, gelirlerini yüzde 142 artırarak 713.4 milyon Türk Lirası’na ulaştı.
DİĞER 3 KULÜP ZARAR AÇIKLADI
Dört büyükler içerisinde 2021/2022 sezonu ikinci çeyreğine ait mali raporlarını ilk açıklayan kulübün Trabzonspor olduğu bildirilirken bordo-mavili kulübün geçen yılın aynı dönemine oranla gelirlerinin yüzde 1 düşerek 227.7 milyon Türk Lirası olarak kaydedildiği belirtildi. Trabzonspor’un zararının da 244 milyon Türk Lirası olduğu ifade edildi.
Beşiktaş’ın 2021/2022 sezonu ikinci çeyreğine ait açıkladığı finansal raporunda geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 138 artırarak 574.3 milyon Türk Lirası’na ulaştığı fakat 73.5 milyon Türk Lirası zarar ettiği aktarıldı.
Finansal raporunu açıklayan bir diğer kulüp Galatasaray’da ise geçen yılın rakamlarına göre gelirin yüzde 124 artarak 576.5 milyon olduğu fakat sarı-kırmızılı kulübün 59.3 milyon Türk Lirası zarar ettiği öğrenildi.
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