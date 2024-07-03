Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda iki ayrılık

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Geriden kalan sezonu FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, EuroLeague ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi olmak üzere 4 kupayla kapatan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda Kitija Laksa ve Yvonne Anderson ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda formamızı giyen, 4 kupayla tamamladığımız tarihi sezonda başarılarımızda pay sahibi olan Kitija Laksa ve Yvonne Anderson ile yollarımız ayrılmıştır. Kitija Laksa ve Yvonne Anderson'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.