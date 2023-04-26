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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague kupasını basketbol müzesine getirdi

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi kupasını, Türkiye’nin ilk basketbol müzesi olan Fenerbahçe Basketbol Müzesi’ne getirdi

Giriş: 26.04.2023 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague kupasını basketbol müzesine getirdi
İHA

Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Kupası’nı, Erkek Basketbol Takımı’nın da 2017’de kazandığı EuroLeague Kupası’nın yanında kendisine ayrılan özel alana yerleştirdi. Fenerbahçe'nin kadın basketbol takımının oyuncuları ile teknik ve idari heyetinin yer aldığı organizasyonda, final maçının topu da Avrupa Kupası’nın yanındaki yerini aldı.

Taraftarlar bugün itibarıyla Fenerbahçe Basketbol Müzesi’nde yerini alan EuroLeague Kupası ile birlikte kazanılan pek çok kupayı da görme fırsatı bulabilecek.

Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan oyunculardan Satou Sabally, “Çok mutluyuz, herkesi tebrik ediyorum. Şu anda bundan sonrası WNBA içi nasıl olacak ona bakacağız” şeklinde konuşurken, Breanna Stewart ise “Buraya gelmeyi, burada olmayı, bu iki kupayı almayı çok istedik. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

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