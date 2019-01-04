Fransa'dan Football365, Fenerbahçe'nin John Mikel Obi'yi transfer etmek üzere olduğunu iddia etti. Mikel'in 2 yıl sonra Avrupa'ya döneceği belirtilen haberde Nijeryalı futbolcunun Çin kulübü Tianjin Teda ile olan sözleşmesini feshettiği ve Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu belirtildi.

2006'da transfer olduğu Chelsea'den 2017'de ayrılarak Çin'e giden futbolcu, 85 kez A milli takım forması giydi. 31 yaşındaki futbolcu, ön libero bölgesinde oynuyor.