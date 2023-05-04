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Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Arkas Spor’u 27-25, 25-20, 18-25 ve 25-20 setlerle 3-1 mağlup etti

Giriş: 04.05.2023 - 20:50 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti
AA

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun üçüncülük maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, üçüncülük mücadelesinde 1-0 öne geçti. Taraflar arasındaki ikinci maç, 7 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de İzmir'deki Atatürk Voleybol Salonu'nda yapılacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım sezonu 3. tamamlayacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Deneri, Selçuk Görmen

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Meljenac, Halil İbrahim Kurt, Peric, İzzet Ünver)

Arkas Spor: Enis Ay, Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Perez, Ulaş Kıyak)

Setler: 27-25, 25-20, 18-25, 25-20

Süre: 98 dakika (27, 23, 24, 24)

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