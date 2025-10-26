Habertürk
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 15:33 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:33
        
        
        Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır
        
        

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        Daha sonra pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, taktik ve bireysel uygulamalarla idmanı noktaladı.

        Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.

        Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        Habertürk Anasayfa