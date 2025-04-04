Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sevkleri açıklandı!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); olaylı geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası sevkleri açıkladı. Buna göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı oyuncular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay "saldırıdan"; Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti ve Fred ise "hakaretten" kurula sevk edildi.
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbinin ardından yaşananlar dikkat çekti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.
Jose Mourinho'nun maçın ardından yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kart görürken; Portekizli çalıştırıcının bu hareketi "saldırı" olarak değerlendirildi ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
3 FUTBOLCUYA SALDIRIDAN SEVK
Ayrıca Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da yine aynı maddeden kurula sevk edildi.
FOTI VE FRED'E HAKARETTEN SEVK!
Fenerbahçe İdarecisi Mario Branco "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle; Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti ve Fred ise "hakaretten" sevk edildi.
Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin ilgili maddeleri şu şekilde:
MADDE 36- SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerde bulunan;
Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.
Peki; talimatlar ne diyor? Kurula sevk edilenler kaç maç ceza alacak?
MADDE 44- SALDIRI
Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;
Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
KIRMIZI KARTLAR SÜPER LİG'E YANSIYACAK MI?
Öte yandan derbide toplam 6 kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Fred, Salvatore Foti, Jose Mourinho, Galatasaray'dan ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay oyun dışında kaldı. Talimatlara göre; 4 maç ve üzeri verilen cezalar tüm kulvarlarda geçerli. Ancak 1,2 ve 3 maçlık cezalar sadece Türkiye Kupası maçlarında geçerli.
İSPANYA'DA 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Mourinho 2011 yılında Real Madrid'in teknik direktörüyken, Barcelona yardımcı antrenörü Tito Vilanova'nın gözüne parmağını soktuğu için 2 maç ceza almıştı.