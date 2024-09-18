Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar?
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. Haftasında karşı karşıya gelecek. 21 Eylül'de oynanacak derbi biletleri satışı başlıyor. Sarı lavicertli kulüptan yapılan açıklamaya göre, derbi biletleri ilk olarak Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelere satılacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin genel satışa sunulacağı tarih belli oldu. Öte yandan uygulanacak bilet fiyatları da açıklandı. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
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Trendyol Süper Lig 6. Haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Kapalı gişe oynanması beklenen dev derbinin biletleri için beklenen açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp, biletlerin satışa çıkacağı tarihleri açıkladı. Böylece ‘’Fenerbahçe - Galatasaray derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?’’ sorusu yanıt buldu. Dev derbinin biletleri internet üzerinden satışa sunulacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbi bilet fiyatları ne kadar? İşte, derbi biletleri hakında o açıklama…
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FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken gözler biletlere çevrilmişti. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama ile derbi biletlerinin satışa çıkacağı tarihler belli oldu.
Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri 20 Eylül 2024 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla genel satışa sunulacak.
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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
''Fenerbahçemizin 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig 6. hafta maçının bilet satışı başlıyor.
Biletler;
18.09.2024 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet)
19.09.2024 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)
20.09.2024 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.''
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FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Satın alınan biletler transfere kapalı olacaktır. Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:
KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 2.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 2.750,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 5.650,00 TL
FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 6.700,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL
VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.950,00 TL
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DERBİDE GALATASARAY TARAFTARLAR YER ALACAK MI?
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği derbi mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar alınmamıştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesine sarı-kırmızılı taraftarın alınıp alınmayacağına ilişkin kararı İl Güvenlik Kurulu karar verecek.
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SÜPER LİG 2024-2025 DERBİ HAFTALARI
10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
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