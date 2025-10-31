Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pasla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.