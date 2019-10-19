19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı.
Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.
TEK EKSİK NABIL DIRAR
Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Nabil Dirar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın, Denizli deplasmanında forma giymesi bekleniyor.
Sakatlıklarını atlatan fakat maç eksiklikleri bulunan Victor Moses ve Garry Rodrigues ile milli karşılaşmalar dolayısıyla lige verilen arada sakatlıklar yaşayan ancak son antrenmanlarda takıma katılan Emre Belözoğlu ve Max Kruse, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda oynayabilecek.
Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bek pozisyonunda görev yapan Nabil Dirar ise henüz sakatlığını atlatamadığı için Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!