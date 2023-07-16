Fenerbahçe'den Tadic açıklaması: "İstanbul'a geliyor"
Fenerbahçe, Ajax'la yollarını ayıran Dusan Tadic'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini duyurdu! Beşiktaş'ın da ilgilendiği 34 yaşındaki Sırp yıldıza Suudi Arabistan kulüplerinden de teklifler olduğu belirtiliyordu
Fenerbahçe, Ajax'la yollarını ayıran Dusan Tadic'i transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdi. Özel uçakla yola çıkan 34 yaşındaki Sırp yıldız, gece saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Tadic'i Fenerbahçeli yetkililer karşıladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor…"
AJAX'A VEDA ETMİŞTİ
Ajax'tan geçen gün yapılan açıklamaya göre Sırp yıldız oyuncunun 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Dusan Tadic sözleşmesinin fesih edilmesini istedi.
Ajax'ta kulübün efsaneleri arasında kendine yer bulan 34 yaşındaki Dusan Tadic'in bu isteğini kabul etti ve takımdan ayrılmasına izin verdiğini açıkladı.
Ajax'tan ayrıldığını açıklayan Tadic "Bu karar verdiğim en zor kararlardan biriydi, ancak verilmesi gereken bir karardı. Bu benim dışında kulübünde yeni bir başlangıç yapması için verdiğim bir karardı. Ajax'la başardığım ve geçirdiğim zaman kariyerimin en iyi dönemiydi, daha önce böyle bir dönem geçirmemiştim. Tüm taraftarlara burada geçirdiğim zamanlar için teşekkür ediyorum. Bu sonsuza kadar sürecek bir veda değil. Sonsuza kadar bir Ajax futbolcusu olacağım ve umuyorum ki Amsterdam'a kısa süre içerisinde teknik direktör olarak geleceğim." ifadelerini kullanmıştı.
BEŞİKTAŞ VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER ALMIŞTI
34 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla Beşiktaş ve Suudi Arabistan'dan bir takımın ilgilendiği belirtiliyordu.
Geçtiğimiz sezon Tadic, Ajax formasıyla 34 lig maçına çıkarken takımına 11 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.