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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den stopere 7 yılda 22 transfer! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den stopere 7 yılda 22 transfer!

        Ara transfer döneminde savunma hattı için Milan Skriniar ve Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, son 7 yılda stoper bölgesine 22 oyuncu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:57
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        7 yılda stopere 22 transfer!
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        Fenerbahçe Futbol Takımı, stoper pozisyonuna yaptığı transferleriyle dikkati çekti.

        Kadrosuna son olarak Slovak futbolcu Milan Skriniar'ı dahil eden sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç döneminde geride kalan süreçte söz konusu pozisyonda istikrarı yakalayamadı.

        Stoper bölgesine transferde nokta atışı yapmakta zorlanan Fenerbahçe, başkan Ali Koç dönemindeki son 7 yılda 22. stoper transferini gerçekleştirdi.

        Koç'un ilk kez göreve geldiği 2018-2019 sezonundan itibaren geride kalan zaman diliminde Fenerbahçe, her sezon en az 2 stoper takviyesi yaparken, 14 transfer döneminin sadece 1'ini boş geçti.

        SON 2 SEZONDA DEFANSA 8. TRANSFER

        Son 2 sezonda ise 8. stoper transferine imza atan Fenerbahçe, önemli yatırımlar yaptığı savunma bölgesinden istediği verimi alamadı.

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        Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki 2023-2024 sezonuna Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'yu transfer ederek giren sarı-lacivertliler, geleceğe yönelik transferini gerçekleştirdiği Omar Fayed'i ise kiraladı.

        Yapılan takviyelere karşın kış transfer döneminde savunmada oluşan eksiklik nedeniyle Leonardo Bonucci transfer edilirken, Çağlar Söyüncü de kiralandı.

        Geçtiğimiz sezonu 4 savunma transferiyle tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki bu sezonda da benzer bir görüntü ortaya koydu.

        Bir önceki yıl kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle kadroya katan sarı-lacivertliler, geleceğe yönelik bir diğer transferi Yiğit Fidan ile gerçekleştirdi.

        Habere konu olan birçok defans transferine rağmen Mourinho'nun stoperde de değerlendirdiği Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sarı-lacivertli yönetim gözünü bir kez daha stoper takviyesine çevirdi.

        Kış transfer döneminde ilk hamleyi Diego Carlos'u alarak yine stoper pozisyonuna yapan Fenerbahçe, Carlos'un ardından yine aynı pozisyona Milan Skriniar'ı ilave etti.

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        Böylece henüz tamamlanmayan 2024-2025 sezonu kış transfer döneminde stoper pozisyonuna 2 takviyede daha yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl gibi bu sezon da 4 stoper takviyesi gerçekleştirdi.

        HER SEZON EN AZ 2 STOPER

        Fenerbahçe, son 7 yılda her sezon en az 2 stoper takviyesi gerçekleştirdi.

        Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonunda 2 stoper takviyesi yaparken, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında 3'er stoperi kadrosuna dahil etti.

        Fenerbahçe, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ise 4'er stoper transferi yaptı.

        14 TRANSFER DÖNEMİNİN 1'İ BOŞ GEÇTİ

        Sarı-lacivertliler, habere konu olan 7 yıldaki 14 transfer döneminin 13'ünde stoper takviyesi yaparken, sadece 1'ini boş geçti.

        Fenerbahçe'nin son 7 yıldaki stoper takviyeleri şöyle:

        Sezon Yaz transfer Kış transfer
        2018-2019 Diego Reyes Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz
        2019-2020 Adil Rami, Zanka Simon Falette
        2020-2021 Marcel Tisserand, Mauricio Lemos Attila Szalai
        2021-2022 Steven Caulker, Kim Min-jae -
        2022-2023 Luan Peres, Gustavo Henrique Samet Akaydın
        2023-2024 Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Omar Fayed Leonardo Bonucci
        2024-2025 Çağlar Söyüncü, Yiğit Fidan Diego Carlos, Milan Skriniar
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