Merkez Hakem Kurulu, dün yaptığı basın açıklamasında Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki performansları nedeniyle Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini duyurmuştu. Söz konusu karar bugün Kulüpler Birliği Vakfı tarafından değerlendirilirken birliğe üye olan 17 kulübün ortak kararıyla Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararın geri çekilmesi talep edildi.

Kulüpler Birliği'nin iki hakeme verdiği desteğin ardından Fenerbahçe'den de flaş bir paylaşım geldi. Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamayı resmi internet sitesinden yayınlayan sarı-lacivertliler paylaşımında göndermede bulundu. Fenerbahçe'nin paylaşımında herhangi bir kulübe ayrıcalık sağlanmaması gerektiğini belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Bir camianın adalet değil ayrıcalık talep etmesi, Türk futbolunun hak ettiği adil yönetim ve eşit şartlarda mücadele etme fırsatı karşısındaki en büyük tehlikedir."

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLAMAYI PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da Kulüpler Birliği'nin bu kararını resmi internet sitesinden yayınladı. Beşiktaş'ın paylaşımında ise sadece "Kulüpler Birliği'nden Açıklama" ifadeleri kullanıldı.