Fenerbahçe'den cephesinden açıklama: Tahkim'e gideceğiz

"BU YETKİLERİ VAR AMA..."

"PFDK'nin kararını hukuksuz buluyoruz. 41. maddeden, hakaretten sevk yapıp, daha sonra 38. maddeden sportmenliğe aykırı açıklamadan ceza veriyorlar. PFDK'nin böyle bir yetkisi var ama bu kararı oy çokluğu ile alıyorlar. Onlar da farklı görüşte, herkesin farklı görüşte olduğu ancak sonuçta çok ağır bir cezayla durumla karşı karşıya aldığımız bir durum söz konusu. Bununla ilgili ivedi bir şekilde Tahkim'e başvuracağız. Bununla ilgili Tahkim Kurulu'nun en doğru kararı vereceğini düşünüyorum."