Fenerbahçe'den Bankalar Birliği hamlesi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin %4.80'ni yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı %62,27'ye geriledi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür"

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Fenerbahçe'nin kasasına bu satıştan 553 milyon 200 bin TL girdi. Güncel kurla çevrildiğinde yaklaşık 12,8 milyon euroya tekabül ediyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında transfer ettikleri Youssef En-Nesyri'nin bonservisine 19,5 milyon euro ödemişti.

Stratejik Pay Satışımız Hakkında



Fenerbahçemiz kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda önemli bir finansal adım attı.⁰ ⁰Bu doğrultuda kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ni temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla… pic.twitter.com/sfRaT8431u — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 11, 2025

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN KAYNAKLANAN BORÇLARIN KAPATILMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Fenerbahçe, satışla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı. Açıklamada satışın 'Bankalar Birliği anlaşmasınında kaynaklanan borcun kapatılması' amacıyla yapıldığı belirtildi.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Stratejik Pay Satışımız Hakkında Fenerbahçemiz kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda önemli bir finansal adım attı. Bu doğrultuda kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ni temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı. Gerçekleştirilen bu işlem, kulübümüzün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde planlanmış olup, kulübümüzün Fenerbahçe Futbol A.Ş.’deki pay oranı bu satış sonrası %62,27 olmuştur. Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."