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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den açıklama: "Ziyaretler, nezaket ziyaretiydi" - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den açıklama: "Ziyaretler, nezaket ziyaretiydi"

        Fenerbahçe, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un geçen günlerde Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada görüşmelerin siyasi amacının olmadığını ve Fenerbahçe'nin tüm partilere eşit mesafede durduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:30
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        Fenerbahçe'den ziyaret açıklaması
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        Fenerbahçe, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un geçen günlerde yaptığı nezaket ziyaretlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada bu ziyaretlerin herhangi bir siyasi gündemi ve amacının bulunmadığı belirtildi.

        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

        "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

        Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir.

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        Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır.

        Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir.

        Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe’nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir.

        Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır."

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