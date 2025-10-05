Fenerbahçe'de ve Brezilya Milli Takımı'nda Ederson şoku!
Sakatlığı bulunan Ederson Moraes, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldı. Brezilya'da Ederson yerine John Victor aday kadroya dahil edildi.
Fenerbahçe forması giyen Ederson Moraes, sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı.
Brezilya'da Ederson yerine John Victor aday kadroya dahil edildi.
Globo'da Ederson için yer alan haberde, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin cumartesi günkü antrenmanı sırasında sakatlandığı bilgisi verildi.
Brezilya, milli arada Güney Kore ve Japonya ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.