Talisca'dan ligde ilk gol!
Fenerbahçe ile ligdeki ikinci maçına çıkan Anderson Talisca, Alanyaspor filelerini havalandırarak Süper Lig'de golle tanıştı.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosunda kattığı Anderson Talisca, ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
İlk golünü Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında atan Brezilyalı futbolcu, ligde de Alanyaspor'a karşı fileleri havalandırdı. Talisca, 42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Filip Kostic'in ortasına iyi yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi.
Başarılı hücum oyuncusu 19 Mayıs 2018'den sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı