MURIC MALLORCA'YA

Listedeki bir diğer isim Vedat Muric ise Mallorca'ya gidiyor. Lazio'nun bonservisiyle ya da satış opsiyonuyla göndermek istediği Muric için en iyi teklif İspanyollardan geldi. Muric, Fenerbahçe'ye dönmek istese de Lazio'nun tavrı belirleyici oldu.