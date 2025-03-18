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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor: Diego Carlos, Çağlar Söyüncü! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor: Diego Carlos, Çağlar Söyüncü!

        Fenerbahçe, milli aranın ardından tam kadro olmayı hedefliyor. Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü, sakatlıklarının ardından önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:50
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        Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor!
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        Fenerbahçe, milli ara sonrası tam kadro olma hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertli takımda, uzun süredir kadroda yer alamayan Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü’nün, önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, teknik heyet her iki savunma oyuncusunun da Bodrum FK karşılaşmasında kadroda yer almasını hedefliyor.

        Ara transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan Diego Carlos, sakatlık nedeniyle Fenerbahçe formasıyla yalnızca 89 dakika sahada kalabildi.

        Brezilyalı stoper, Erzurumspor karşısında sakatlanmış ve kısa süre sahada kalabilmişti. Bireysel çalışmalarını sürdüren Diego Carlos’un milli aradan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlaması planlanıyor.

        Bir diğer sakat oyuncu Çağlar Söyüncü de iyileşme sürecinde sona yaklaştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçında yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle oyun dışı kalan Çağlar, hem Avrupa'daki rövanş maçını hem de Samsunspor karşılaşmasını kaçırmıştı.

        Önümüzdeki hafta takım antrenmanlarına katılması beklenen Çağlar, Fenerbahçe’nin savunma hattındaki önemli eksikleri tamamlayacak.

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