Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır, Çubuklu´yu başarıyla taşıyan değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için unutulmayacak sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi´nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca "En İyi Pasör" olarak kariyerini taçlandıran değerli sporcumuza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bunun sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

THY İLE ANLAŞTI

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan deneyimli pasör Naz Aydemir Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Naz Aydemir Akyol, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları ile anlaştığım için çok mutluyum. Takım olarak pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla beraber başarılı bir sezon yaşamak için sabırsızlanıyorum" dedi.