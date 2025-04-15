Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?

YİĞİT EFE DEMİR - ARDA AKGÜN - FURKAN AKYÜZ

1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiralanan Yiğit Efe Demir, bu dönemi en verimli geçiren isimlerden birisi oldu. 32 maçta süre alma istikrarını gösteren genç yıldız, 2.619 dakika forma giydi ve 2 asist yaptı

Aynı takımda kiralık forma giyen diğer isimler ise Arda Akgün ve Furkan Akyüz. Genç kaleci Furkan, 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapadı ve kalan 1 maçta da 2 gol yedi.

Arda ise çoğunluğu Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta 296 dakika süre aldı; 1 kez de ağları havalandırdı.