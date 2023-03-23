Fenerbahçe, milli maç arasında Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk ediyor. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın 11'leri de belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe maça İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe, Jin-ho Jo, Nazım, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun ve Joao Pedro 11'iyle çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerin 2022'de U19 takımına transfer ettiği Güney Koreli futbolcusu Jin-ho Jo da Fenerbahçe formasıyla ilk A Takım maçına çıkıyor.

Diğer yandan müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.