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Fenerbahçe'de Jin-Ho Jo, Zenit maçında ilk 11'de!

Milli arada Zenit St. Petersburg ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Jin-Ho Jo, dostluk karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkıyor!

Giriş: 23.03.2023 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Jin-Ho Jo, Zenit maçında ilk 11'de!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, milli maç arasında Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk ediyor. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın 11'leri de belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe maça İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe, Jin-ho Jo, Nazım, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun ve Joao Pedro 11'iyle çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerin 2022'de U19 takımına transfer ettiği Güney Koreli futbolcusu Jin-ho Jo da Fenerbahçe formasıyla ilk A Takım maçına çıkıyor.

Diğer yandan müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.

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