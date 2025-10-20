Habertürk
        Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Jhon Duran, takımla beraber çalıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 15:43 Güncelleme: 20.10.2025 - 15:43
        Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!
        Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü sahasında Alman ekibi VfB Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

        Fatih Karagümrük maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular, rejenerasyon yaptı.

        DURAN, TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

        Bir süredir tedavisi nedeniyle takımdan uzak kalan Jhon Duran, bugün yapılan antrenmanda bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran, yapılan idmanın ilk bölüm çalışmalarında pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. Kolombiyalı forvetin gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanlarda takımla çalışması bekleniyor.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

