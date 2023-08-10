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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den protestolara cevap! - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Kahveci'den protestolara cevap!

        Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Maribor karşısında skor 0-0 iken taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Mücadelenin ardından bu konu hakkında konuşan milli futbolcu, "Çubukluyu kim terletirse terletsin, maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor. Hiç merak etmesinler, ben bana güvenenleri biliyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 23:48
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        İrfan Can'dan protestolara cevap!
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        Maribor karşısında 1 gol atan İrfan Can Kahveci, mücadelenin ardından taraftara sitemde bulundu.

        Fenerbahçeli taraftarların kendisini ıslıklı protesto etmesine cevap veren milli futbolcu, "Şunu söylemek istiyorum, geçen sezon da böyle bir konuşma yapmıştım, daha sezon başındayız. Çubukluyu kim terletirse terletsin, maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor. Hiç merak etmesinler, ben bana güvenenleri biliyorum. İsmail Hoca'yla iyi bir hava yakaladık. İnşallah sezon sonunda taraftarımızın hasret kaldığı başarıya ulaşacağız" dedi.

        İrfan Can, attığı golle ilgili ise, "Çok önemli değil, takım kazansın yeter benim için. İstatistikler benim umurumda değil. Sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu önemli benim için" ifadesini kullandı.

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