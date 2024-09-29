Fenerbahçe'de Filip Kostic: 3 puan çok önemliydi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, Filip Kostic galibiyetin ardından konuştu.

İşte Sırp oyuncunun o sözleri:

Gerçekten kendimi harika hissediyorum. İlk maçıma çıktım. Ben ve takım için önemli bir maçtı. 3 puan çok önemliydi. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.

"SOL TARAFTA DAHA RAHATIM"

Sol tarafta oynadığımda daha rahat hissediyorum ama hocam benden ne isterse ben orada oynarım ve her şeyimi ortaya koyarım. Tüm kariyerim boyunca bu mentalite ile hareket ettim. Benim katkım ve hep birlikte en önemli şey takımın menfaati.