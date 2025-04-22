Fenerbahçe'de Edin Dzeko kararı!
2023 yazında Fenerbahçe'de bedelsiz bir şekilde imza atan Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir performans göstermiş ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer almıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Boşnak yıldızın geleceği merak edilirken, yönetimin yeni teklif sunmayacağı belirtildi.
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Fenerbahçe'de, yeni sezon planlaması başladı. Sarı lacivertlilerde takıma katılacak oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
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2 sezon önce Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atan ve başarılı bir süreç geçiren Edin Dzeko ile yolların ayrılması gündemde. Tecrübeli golcü ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.
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39 yaşındaki futbolcu ile Hırvatistan’dan Hajduk Split ve İtalya’dan Fiorentina kulüpleri ilgileniyor.
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Geçen sezon başında Hırvat ekibi Dzeko’ya talip olmuş fakat Mourinho, Bosna Hersekli oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermemişti.
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Gelecek sezonda 2 forvet takviyesi yapmayı düşünen Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko’ya veda etmeye hazırlanıyor.
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Tecrübeli futbolcunun yerine aynı tarzda bir santrforun yanı sıra bir forvet daha alınabileceği öğrenildi.
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Dzeko, Fenerbahçe formasıyla 94 maça çıktı. 44 gole imza atan tecrübeli futbolcu, 14 asist yaptı.
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Özellikle oyun kurma becerisiyle ön plana çıkan Edin Dzeko, 2 sezondur kaptanlık görevini yürütüyordu.
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