Edin Dzeko için İtalya sürprizi!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko için İtalya basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer taraftan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor...
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Sarı-lacivertlilerde vedaya en yakın oyuncuların başında takım kaptanı Edin Dzeko geliyor.
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39 yaşıdaki tecrübeli golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve yönetimin de Bosna Hersekli santrfora yeni kontrat teklifinde bulunması beklenmiyor.
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İki sezon önce bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Dzeko için İtalya'dan önemli bir iddia geldi.
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Çizme basınında yer alan haberlere göre; tecrübeli santrforun eski kulübü Roma, yıldız oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için devreye girdi.
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Roma'nın, deneyimli futbolcuyu yeni sezonda soyunma odasında liderlik rolünü üstlenmesi ve sahada da sınırlı da olsa katkı vermesi amacıyla transfer etmek istediği öne sürüldü.
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Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 94 resmi maça çıkan Dzeko, 44 gol ve 14 asistlik performansıyla önemli bir katkı sağladı.
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Ancak yeni sezonda kadronun yaş ortalamasını düşürmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, yol haritasını gençleşme üzerinden çizmiş durumda...
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Edin Dzeko'nun geleceğine ilişkin son karar sezon sonunda verilecek olsa da Roma iddiası Bosna Hersekli yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açabileceğinin sinyallerini veriyor.
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