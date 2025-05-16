Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rosamund Pike, 23 yıl sonra açıkladı - Magazin haberlweri

        Rosamund Pike, 23 yıl sonra açıkladı

        Rosamund Pike, 'James Bond' filmi 'Başka Gün Öl'ün seçimlerinde kendisinden istenen uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 00:01 Güncelleme: 16.05.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İngiliz oyuncu Rosamund Pike, 2002 yapımı 'James Bond' filmi 'Başka Gün Öl'deki 'Miranda Frost' karakteriyle dünya çapında şöhrete ulaştı.

        Gelin Görün ki Rosamund Pike'ın şöhrete ulaşması hiç de kolay olmamış. Bunun nedene ne uzun süren çekimler ne de aksiyon sahneleri...

        Rosamund Pike, nedenini 23 yıl sonra açıkladı.

        REKLAM

        Şöyle;

        'Başka Gün Öl'üm seçmeleri sırasında seçici kurul, Rosamund Pike'tan elbisesinin fermuarını açarak iç çamaşırlarıyla kalmasını istemiş. Anlaşılan o ki seçici kurul, Pike'ın vücut hatlarının 'Bond Kızı' olamaya uygun olup - olmadığını görmek istedi. Bikinili seçme de yapabilirlerdi ama...

        Neyse,

        Rosamund Pike, o günü şöyle anlattı; "Oyuncu seçmeleri sırasında elbisemin fermuarını açmamı ve iç çamaşırımla orada durmamı istediler. O anda düşündüm... Aklımdan 'Eğer rolü almayacaksam bunu yapmayacağım' dedim."

        YÜKSEK HASILAT SAĞLADI

        'Başka Bir Gün Öl'; 431.971.116 milyon dolar hasılat elde etti.

        O yıl 19 yaşında Rosamund Pike, kendisinden istenileni yapmamasına rağmen 'Miranda Frost' rolünü almayı başararak, 'Başka Gün Öl'de Pierce Brosnan ve Halle Berry ile kamera karşısına geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rosamund Pike
        #james bond
        #Uygunsuz istek
        #Halle Barry

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Habertürk Anasayfa