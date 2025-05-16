İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada iş insanı Kemal Şahin tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta "rüşvet verme" suçundan gözaltına alınan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şahin, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre de Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in, tutukluluğunu gizleyerek yakın çevresine “yurt dışındayım” dediği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Mayıs’ta, Büyükçekmece Belediyesine yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediyesi’nden, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesi, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğu, hangi projelerden iskan alındığı ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgiler talep edilerek emniyete teslim edilmesi istenmişti.

Öte yandan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün tüm malvarlığını üstüne yaptığı iddia edilen Mehmet Kılıç 2. dalga operasyonunda gözaltına alınanlar arasındaydı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in 9 Mayıs’ta bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandığı ortaya çıktı. Ancak Şahin’in tutukluluğunu gizlediği ve yakın çevresine “yurt dışındayım” dediği iddia edildi.