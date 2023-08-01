Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda: Diego Rossi...
Transfer çalışamlarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanında ayrılacak isimler de bir hayli önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Diego Rossi ile yollar ayrılma noktasına geldi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Diego Rossi için flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertli ekip ile 25 yaşındaki Uruguaylı sol kanat Diego Rossi ile yolları ayırmak üzere.
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Rossi için MLS ekibi Atlanta United’dan teklif geldi. İki kulüp arasındaki görüşmeler hız kazandı. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
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İSTANBUL'A VEDA ETTİ
Bonservisine 5,5 milyon euro verilerek alınan Uruguaylı hücum oyuncusu, transfer görüşmeleri için izin aldı ve İstanbul'a veda etti.
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Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.
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PEDRO DA TAKIMDAN AYRILIYOR
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro takımdan ayrılıyor.
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Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Pedro, Brezilya ekibi Gremio ile anlaştı.
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Brezilya kulübünün yaptığı açıklamada oyuncuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
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Transferin tamamlanması için oyuncunun Brezilya'ya hareket ettiği ve Salı günü Porto Allegre'ye ulaşacağı kaydedildi. 2 Ağustos günü ise sağlık kontrollerinin olduğu ifade edildi.
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Son olarak Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai Bundesliga ligi ekiplerinden Hoffenheim transfer oldu.
FENERBAHÇE'DEKİ DİĞER AYRILIKLAR
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Bruma - Braga
Mergim Berisha - Augsburg
Enner Valencia - Internacional
Dimitrios Pelkas - Başakşehir
Ally Samatta - PAOK
Tiago Çukur - SK Beveren
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