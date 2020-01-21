Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe’nin Fransız stoper Adil Rami’nin forma giyemediği için takım ararken ve ayrılma ihtimalini ciddi bir seçenek olarak düşünüyordu.

Menajeri İstanbul’a çağrılan tecrübeli oyuncunun mevcut maddi sıkıntılar da göz önüne alındığında ayrılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. Rami en azından sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.