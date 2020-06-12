Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncunun kadroya dahil edildiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, smaçör Nicholas Hoag, orta oyuncusu Graham Vigrass, libero Hasan Yeşilbudak, pasör Caner Pekşen ve pasör çaprazı Metin Toy ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, kadroda yer alan Emre Batur ve Hasan Sıkar ile sözleşme yenilendiği, son olarak Sorgun Belediyespor'da oynayan Halil İbrahim Kurt'un da yeni sezonda Fenerbahçe HDI Sigorta forması giyeceği aktarıldı.
Kulübün altyapısından yetişen Oğulcan Yatgın, Arda Bostan ve Berkant Hızarcı'nın ise daha fazla süre bulabilmeleri adına yeni sezonda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yer alan bir kulüpte kiralık olarak forma giyecekleri ifade edildi.
Ahmetcan Büyükgöz, Bora Jozef Stanicki, Doruk Daioğlu, Taha Erden ve Serhat Fatih Uzun'un ise A Takım ile yeni sezon çalışmalarına başlayacağı, teknik ekibin yapacağı değerlendirme sonucunda geniş kadroda veya kiralık olarak AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden bir kulüpte görev alacakları kaydedildi.
5 AYRILIK
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Kovid-19 salgını dolayısıyla 2019-2020 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'ni sona erdirmiş; bu kararın ardından kulübümüz, mevcut maddi şartlar göz önünde bulundurularak Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın sezon yapılanma çalışmalarını başlattığını açıklamıştı. Bu yapılanma kapsamında Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın formasını giyen oyuncularımız Wouter Ter Maat, Thibault Rossard, Oğuzhan Karasu, Ferhat Akdeniz ve Caner Dengin ile yollarımız ayrılmıştır. Formamızı terleten oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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