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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 23:05 Güncelleme: 26.04.2024 - 23:05
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        Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile derbi karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki günün tek idmanı ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

        Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

        BAŞKAN ALİ KOÇ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

        Tesislere gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile futbolcuların aileleri akşam saatlerinde yapılan antrenmanı takip etti. Antrenmanın bir bölümünü takip eden Başkan Ali Koç, antrenman öncesinde ise teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi. Tesislere gelen futbolcuların aileleri de antrenman öncesinde düzenlenen yemekte buluştu.

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