Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Üst sıraları etkileyecek olan maç öncesinde, dev derbinin tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...