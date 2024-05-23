Fenerbahçe, Berlin'de coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek THY Euroleague Final Four yarı final maçında Panathinaikos ile karşılaşacağı maç için gittiği Almanya’nın başkenti Berlin’de taraftarlar tarafından kentte coşkuyla karşılandı.

Euroleague Dörtlü Finali'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçakla Berlin'e hareket etti. Teknik ve idari kadro ile oyuncular, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.