        Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bayern Münih! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bayern Münih!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5. haftasında Bayern Münih'i ağırlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 09:58 Güncelleme: 15.10.2025 - 09:58
        Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bayern Münih!
        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport'tan yayımlanacak.

        Avrupa Ligi'ne Paris Basketbol'u mağlup ederek başlayan son şampiyon Fenerbahçe, sonrasındaki 3 müsabakayı kaybetti.

        Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

        Habertürk Anasayfa