Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Luka Samanic ile yollarını ayırdı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Luka Samanic ile yollarını ayırdı

        Fenerbahçe Beko, yeni transferlerinden Luka Samanic ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 20:11 Güncelleme: 13.09.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko'da yeni transfere veda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan Hırvat basketbolcu Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır. Luka Samanic’e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Habertürk Anasayfa