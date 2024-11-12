THY EuroLeague’de heyecan 9. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Yeni sezonda Final Four hedefiyle yola çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih ile kritik bir maça çıkıyor. İyi bir seri yakalayan sarı-lacivertliler, 6 galibiyetle Euroleague'de ikinci sırada yer alıyor. Ülker Spor ve Etkin Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı tarihi, başlangıç saati ve canlı yayın kanalı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…