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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı izle!

        Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 9. hafta

        THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, ligin 9. haftasında Bayern Münih'i konuk ediyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Temsilcimiz, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken Bayern Münih ise haftaya 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 4. sırada girdi. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:47
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        • 1

          THY EuroLeague’de heyecan 9. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Yeni sezonda Final Four hedefiyle yola çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih ile kritik bir maça çıkıyor. İyi bir seri yakalayan sarı-lacivertliler, 6 galibiyetle Euroleague'de ikinci sırada yer alıyor. Ülker Spor ve Etkin Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı tarihi, başlangıç saati ve canlı yayın kanalı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta müsabakasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırlayacak.

          Ülker Spor ve Etkin Salonu’nda oynanacak mücadele, 12 Kasım Salı günü saat 20.45’te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague maçı, S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

          Aşağıdaki link aracılığıyla temsilcimizin maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        • 4

          İKİ TAKIMDA SON DURUM

          Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleriyle iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 6 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

          Ligde 6 galibiyeti bulunan 4 takımdan birisi olan Bayern Münih ise dördüncü sırada bulunuyor.

          Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris maçlarından galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 5 maçlık galibiyet serisiyle üst sıralara yükseldi.

        • 5

          İKİ TAKIM 15 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

          İki takım THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 12'sini Fenerbahçe Beko, 3'ünü ise Bayern Münih kazandı. Sarı-lacivertli takım, Alman rakibini son 5 maçında mağlup etmeyi başardı.

        • 6

          EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

          12 Kasım Salı:

          20.45 Fenerbahçe Beko-Bayern Münih (Ülker Spor ve Etkinlik)

          21.00 Monaco-Kızılyıldız (Salle Gaston Medecin)

          22.00 Olympiakos-LDLC ASVEL (Barış ve Dostluk)

          22.00 Alba Berlin-EA7 Emporio Armani Milan (Uber Arena)

          22.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika (OAKA Altion)

          22.30 Baskonia-Anadolu Efes (Buesa Arena)

          22.45 Real Madrid-Virtus Sagafredo Bologna (Wizink Center)

          13 Kasım Çarşamba:

          20.00 Partizan-Barcelona (Belgrad Arena)

          22.30 Paris Basketbol-Zalgiris (Adidas Arena)

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