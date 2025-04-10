Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi: Normal sezonu 2. tamamladı!
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i 77-89 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, ligde normal sezonu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini deplasmanda 89-77 yendi.
Sarı-lacivertli takım, ligde normal sezonu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı.
Salon: SAP Garden Arena
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Bayern Münih: Edwards 26, Weiler-Babb 7, Giffey 9, Lucic 1, Booker 15, Voigtmann 2, Napier 3, Obst 3, Harris 5, Onuralp Bitim, Brankovic 6
Fenerbahçe Beko: McCollum 11, Guduric 3, Tarık Biberovic 11, Hayes-Davis 24, Melli 11, Baldwin 11, Hall 3, Pierre 2, Colson 7, Birch 6, Bango
1. Periyot: 13-28
Devre: 31-46
3. Periyot: 52-68
Beş faulle çıkan: 38.33 Giffey (Bayern Münih)