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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Bu galibiyet bizim için önemliydi - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Bu galibiyet bizim için önemliydi

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Baskonia'yı 111-96 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Litvanyalı çalıştırıcı, "THY EuroLeague'de iki maç kaybından sonra bu galibiyetle ritmimizi bulmuş olduk ve bu bizim için önemliydi. Ama savunma adına daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 23:40 Güncelleme: 01.03.2024 - 23:40
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        "Bu galibiyet bizim için önemliydi"
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        THY EuroLeague'in 27. haftasında İspanya'nın Baskonia ekibini 111-96 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, hücumda çok iyi bir maç oynadıklarını belirtti.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, "Oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum, inanılmaz bir atmosfer vardı. THY EuroLeague'de iki maç kaybından sonra bu galibiyetle ritmimizi bulmuş olduk ve bu bizim için önemliydi. Değişik bir ara oldu, dinlenebildiler. Mutluyum galibiyet için, taraftar olarak izleseydim maçtan keyif alırdım ama savunma adına daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        "TARIK BİBEROVİC ÇOK DAHA İYİ OLABİLİR"

        Jasikevicius, Tarık Biberovic'in performansı hakkında gelen bir soruya ise, "Birçok gençte olduğu gibi sabırlı olması gereken bir oyuncu. Siz sadece iyi şutlarını görüyorsunuz ama savunması da iyi bir oyuncu. Çok daha iyi olabilir, henüz potansiyelinin yüzde 50-60'ını kullanıyor. Çalışması ve profesyonel olması gerek. Bu yeteneğini umarım harcamaz ve profesyonel bir oyuncu olarak devam eder. Biz hep ona destek olacağız." yanıtını verdi.

        IVANOVIC: SAVUNMANIZ İYİ OLMAZSA...

        Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic ise savunmada sorunlar yaşadıklarını belirterek, "İki hafta aradan sonra amacımız hücum odaklı bir maç oynamaktı, bu şekilde de oynadık. Fenerbahçe gibi güçlü takımlara karşı savunmanız iyi olmazsa başınız derde girebiliyor. Üçünü çeyrekte 6 sayı öne geçtiler, maçın kopuş anı da o andı. 5-6 top kaybımız oldu ve bu andan sonra işler bizim için zorlaştı." şeklinde konuştu.

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